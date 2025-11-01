Пермячка через суд заставила застройщика снять рекламную вывеску с дома

Жительница Перми через суд заставила застройщика снять вывеску с рекламой с нового дома, сообщает краевое ГУФССП.
Конфликт между жильцами здания и компанией возник в Индустриальном районе города. Жительница 25-этажного дома возмутилась наличием светящейся рекламы группы строительных компаний на фасаде здания. Женщина расценила яркую вывеску как привлечение внимания к компании и заметила, что жильцы не давали разрешения на её размещение.
Иск в отношении крупной компании рассматривался в суде. Инстанция согласилась с требованиями пермячки и отметила, что фасад дома относится к общему имуществу жильцов и для размещения вывесок необходимо согласие людей. Представитель компании решил оспорить первое решение суда и отметил, что размещение названия компаний является обычной практикой не только в Перми, но и в России.
«Также утверждалось, что спорный элемент предусмотрен проектной документацией, неразрывно связан с фасадом многоквартирного дома и является единой составляющей его внешнего облика. Тем не менее, суд вышестоящей инстанции отклонил все заявленные доводы и оставил решение без изменения», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Исполнение решения суда контролировали судебные приставы Ленинского и Индустриального районов. Застройщику напомнили, что он обязан убрать светящиеся буквы и логотип компании, а также восстановить облик здания. На это отводилось 30 дней, а за просрочку полагалась неустойка — 1000 рублей в день.
Тем не менее, компания вовремя демонтировала вывеску и производство было окончено.