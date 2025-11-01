Пермячка через суд заставила застройщика снять рекламную вывеску с дома

Иск в отношении крупной компании рассматривался в суде. Инстанция согласилась с требованиями пермячки и отметила, что фасад дома относится к общему имуществу жильцов и для размещения вывесок необходимо согласие людей. Представитель компании решил оспорить первое решение суда и отметил, что размещение названия компаний является обычной практикой не только в Перми, но и в России.