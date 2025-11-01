На Кубани и в Крыму начался промысловый сезон ловли барабули

При этом любительский сезон ловли прошел еще к середине лета — с мая по конец июня барабуля подходит близко к берегу и ее могут ловить местные жители и туристы.
«Ежегодный вылов барабули в России невелик — несколько сотен тонн, что делает этот вид рыбы весьма востребованным и ценным для жителей и гостей Черноморья», — отметили в пресс-службе Росрыболовства.
В ведомстве добавили, что барабулю очень любят за насыщенный аромат и сладковатый вкус мясо. Блюда из нее получаются сочными и аппетитными. Среди популярных блюд — татаки, сморреброды и чебуреки с барабулей.
По словам рыбаков из Сочи, за день сети могут принести до пяти тонн улова. Крупную рыбу добывают, а мелкая проходит сквозь широкие ячейки в море. Стоимость барабули за килограмм оптом превышает 800 рублей. Сочинские рестораторы в конце осени и начале зимы запасают эту рыбу до конца сезона.
Кстати, в сочинских ресторанах блюда из барабули в среднем стоят 800 рублей за 100 граммов. В то время как на рынке и в магазине ее можно купить от тысячи рублей за килограмм и приготовить дома.