По всей Самаре сделают платные парковки

Власти Самары начали активнее прорабатывать создание платных парковок.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре по всему городу хотят сделать платные парковки. Проект реализуют за счет средств городского бюджета. Соответствующая информация представлена в постановлении мэрии.

«Парковать транспортные средства без взимания платы можно будет с понедельника по пятницу с 20:01 до 07:59 минут, а также круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни», — говорится в документе.

В остальное время за парковки придется платить. Оплату времени сделают через СБП по QR-коду, короткое СМС, специальный номер с помощью телефона, мобильное приложение. Кроме того, можно будет купить абонемент.

Напомним, разговоры об этой инициативе ведутся в Самаре уже долгие годы. С 2023 года прорабатывалось создание платных парковок в историческом центре. В 2025-м решили запустить пилотный проект и начать тестирование с Волжского проспекта.