Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти после скандала со школой открытие образовательного центра отложили до 2027 года

Образовательный центр, который объединит в себе детсад и школу, откроется в микрорайоне Федоровка в Тольятти не раньше 2027 года. Об этом сообщает ОНФ со ссылкой на местную администрацию.

Источник: Коммерсантъ

«На данный момент проект здания утвержден, готовится документация для объявления торгов», — говорится в сообщении.

Ранее жители Федоровки пожаловались общественникам на отсутствие образовательного центра, который чиновники пообещали построить, но не решили вопрос. С 2018 года в микрорайоне нет своей школы: прежнее образовательное учреждение было признано аварийным и закрылось.

В 2022 году здание старой школы планировали капитально отремонтировать и потратить на эти цели 259 млн руб. Но из-за недостатка финансирования работы не начались.

В итоге старую школу решили снести. Чиновники обещают демонтировать постройку в 2026 году. Пока дети жителей вынуждены ездить учиться в соседние села.