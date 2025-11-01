Петербуржцы оплатили 50 процентов имущественных налогов к 1 ноября

Петербуржцы уплатили уже 50 процентов налогов к 1 ноября. Как сообщила заместитель руководителя ведомства Светлана Лебедева во время пресс-конференции, в этом году горожанам направлены налоговые уведомления на общую сумму 20 млрд рублей.