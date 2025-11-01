Петербуржцы оплатили 50 процентов имущественных налогов к 1 ноября

Петербуржцы уплатили уже 50 процентов налогов к 1 ноября. Как сообщила заместитель руководителя ведомства Светлана Лебедева во время пресс-конференции, в этом году горожанам направлены налоговые уведомления на общую сумму 20 млрд рублей.
— На 1 ноября уплачено уже 50% от общей суммы налогов. До окончания сроков уплаты остается меньше месяца, — отметила Лебедева.
Налоговая служба обращает внимание, что имущественные налоги за 2024 год необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года. К ним относятся налоги на транспорт, землю и имущество физических лиц. Текущие платежи поступают в городской бюджет и являются важным источником финансирования программ развития Петербурга.
— Если мы хотим жить не только в историческом Петербурге, но и в современном комфортном мегаполисе, налоги необходимо платить вовремя, — подчеркнула представитель налоговой службы.
Просрочка платежа влечет начисление пени, а в случае длительной неуплаты — возможность принудительного взыскания через суд.