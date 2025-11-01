Bloomberg: Южная Карелия теряет €1 млн в день из-за закрытия границы с Россией

Оно напоминает, что Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Теперь в городе нет российских туристов, что обходится областному бюджету в €1 млн ежедневно. В Иматре проживают 25 тыс. человек, безработица составляет 15% при средней по стране в 9,1%. Область Южная Карелия, куда входит город, также является лидером в стране по скорости роста безработицы среди молодежи.
Местные жители задумываются о том, не нужно ли разработать план на случай мирного урегулирования украинского конфликта, решить, когда и при каких условиях граница может быть вновь открыта, пишет агентство. Но они понимают, что такая общественная дискуссия сейчас невозможна, потому что от нее воздерживаются политические лидеры страны.
Вместо этого руководитель направления маркетинга и туризма в городской администрации Якко Яппинен работает над новой стратегией для развития города, которая, как предполагается, поможет восполнить потери от остановки туристического обмена с Россией, пишет агентство. По его словам, теперь городские власти хотят привлекать туристов из других стран, заманивая их местной природой и возможностями для занятия велоспортом. Кроме того, город может войти в состав новой специальной экономической зоны и переориентировать экономику на новые, экологичные источники энергии и производство аккумуляторов, отмечает агентство.