Bloomberg: Южная Карелия теряет €1 млн в день из-за закрытия границы с Россией

Вместо этого руководитель направления маркетинга и туризма в городской администрации Якко Яппинен работает над новой стратегией для развития города, которая, как предполагается, поможет восполнить потери от остановки туристического обмена с Россией, пишет агентство. По его словам, теперь городские власти хотят привлекать туристов из других стран, заманивая их местной природой и возможностями для занятия велоспортом. Кроме того, город может войти в состав новой специальной экономической зоны и переориентировать экономику на новые, экологичные источники энергии и производство аккумуляторов, отмечает агентство.