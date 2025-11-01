Бетонный завод под Нижним Новгородом попался на серьезных эко-нарушениях

Основная производственная площадка завода расположена на набережной Гребного канала в Кстовском районе. Инспекторы зафиксировали десять нарушений природоохранных требований. Значительная часть связана с обращением с отходами: предприятие не обеспечило безопасные условия их временного накопления, складировало отходы на необорудованной площадке и не имело материалов отнесения ряда отходов к классу опасности. Также на территории завода плодородный слой почвы был перекрыт отходами бетона и песка на площади более 4 тысяч кв. м.