26 километров автодороги Сысерть — Часовая отремонтировали в этом году

В Свердловской области обновили большую часть автодороги Сысерть — Часовая, трассу, обеспечивающую прямую связь между югом и юго-востоком области. Как отметили в департаменте информполитики региона, для сел Маминское и Исетское, а также поселка Ленинский эта автодорога является единственным выходом к федеральным магистралям.
В этом году дорожники отремонтировали сразу три участка: с 10 по 20 километр, с 20 по 29, с 31 по 38.
Как отметил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Олег Мелехов, в общей сложности обновлено уже 38 из 47,5 километра автодороги Сысерть — Часовая, а ремонт оставшегося участка планируют завершить до 2027 года.