26 километров автодороги Сысерть — Часовая отремонтировали в этом году

В Свердловской области обновили большую часть автодороги Сысерть — Часовая, трассу, обеспечивающую прямую связь между югом и юго-востоком области. Как отметили в департаменте информполитики региона, для сел Маминское и Исетское, а также поселка Ленинский эта автодорога является единственным выходом к федеральным магистралям.