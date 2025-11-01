Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

26 километров автодороги Сысерть — Часовая отремонтировали в этом году

За последние три года обновили 38 из 47,5 километра свердловской трассы.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области обновили большую часть автодороги Сысерть — Часовая, трассу, обеспечивающую прямую связь между югом и юго-востоком области. Как отметили в департаменте информполитики региона, для сел Маминское и Исетское, а также поселка Ленинский эта автодорога является единственным выходом к федеральным магистралям.

В этом году дорожники отремонтировали сразу три участка: с 10 по 20 километр, с 20 по 29, с 31 по 38.

Как отметил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Олег Мелехов, в общей сложности обновлено уже 38 из 47,5 километра автодороги Сысерть — Часовая, а ремонт оставшегося участка планируют завершить до 2027 года.