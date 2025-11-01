Ричмонд
Власти Ростова увеличат стоимость патентов для мигрантов в 2026 году

Правительство Ростовской области планирует повысить стоимость патентов для иностранных работников на фоне роста их численности на 18% в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.

Источник: Коммерсантъ

Власти намерены увеличить коэффициент с 2,1 до 3 для иностранных граждан. «Мы планируем повышение коэффициента с 2,1 до 3 для иностранных граждан, что выровняет НДФЛ между российскими и иностранными рабочими», — пояснил первый замгубернатора.

По словам Господарева, патент является аналогом уплаты подоходного налога и необходим мигрантам для трудовой деятельности в области. В настоящее время с учетом действующего коэффициента иностранцы платят 6,5 тыс. руб. в месяц, что на 30% меньше, чем россияне.

Сейчас у нас сложилась парадоксальная ситуация. Получается, мы даем преференции иностранным кадрам.

отметил Господарев

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области предлагало врио губернатора Юрию Слюсарю увеличить ежемесячный авансовый платеж до 9 тыс. руб., что в полтора раза превышает нынешний размер. Рассматривается возможность еще большего роста, что должно пополнить региональный бюджет и привлечь более квалифицированных трудовых мигрантов.

