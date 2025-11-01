Власти Ростова увеличат стоимость патентов для мигрантов в 2026 году

По словам Господарева, патент является аналогом уплаты подоходного налога и необходим мигрантам для трудовой деятельности в области. В настоящее время с учетом действующего коэффициента иностранцы платят 6,5 тыс. руб. в месяц, что на 30% меньше, чем россияне.