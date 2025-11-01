Ричмонд
В Севастополе более 8,5 тысяч горожан пожаловались на отопление

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Работу частных управляющих компаний и «Севтеплоэнерго» по подготовке к отопительному сезону власти Севастополя назвали неудовлетворительной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам совещания по проблемным вопросам старта отопительного сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Ярким примером низкой исполнительской дисциплины являются управляющие компании “Центр” и “Управляющая компания”. По количеству принятых заявок об отсутствии отопления у жителей следует, что организации не готовы к оперативному решению нештатных проблем, связанных с отоплением. Я лично посетил несколько проблемных домов, чтобы убедиться в этом», — прокомментировал ситуацию и.о. заместителя губернатора Максим Ковалев.

Проверки Госжилнадзора, организованные по обращениям граждан, выявили неготовность к зиме десятка управляющих компаний, тепло к жителям Севастополя так и не поступило или поступило с большим опозданием. Нарушителей привлекут к административной ответственности и по итогам проверки выдадут предписания, отметили на совещании.

Отдельно и.о. заместителя губернатора отметил неудовлетворительную работу «Севтеплоэнерго» по оповещению управляющих компаний о возникающих проблемах и доведении оперативной информации об авариях на сетях для того, чтобы предупредить возможные риски завоздушивания теплосетей в домах.

При этом Максим Ковалев отметил, что работа «Водоканала» и «Севастопольгаза» была организована системно, в пределах планов и графиков.

«В общей сложности с начала отопительного сезона поступило 8 615 обращений по вопросам отопления, из которых 8 345 уже решены. Для оперативного реагирования задействованы 27 аварийных бригад и 114 специалистов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.