В Севастополе более 8,5 тысяч горожан пожаловались на отопление

«Ярким примером низкой исполнительской дисциплины являются управляющие компании “Центр” и “Управляющая компания”. По количеству принятых заявок об отсутствии отопления у жителей следует, что организации не готовы к оперативному решению нештатных проблем, связанных с отоплением. Я лично посетил несколько проблемных домов, чтобы убедиться в этом», — прокомментировал ситуацию и.о. заместителя губернатора Максим Ковалев.