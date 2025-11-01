Прожиточный минимум в Ростовской области увеличат до 17,8 тысяч рублей

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году прожиточный минимум в Ростовской области на душу населения составил 16,6 тыс. руб. Для работающих граждан он установлен на уровне 18,2 тыс. руб., для пенсионеров и детей — 14,3 тыс. руб. и 16,2 тыс. руб. соответственно.