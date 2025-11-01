В Севастополе завершили уборку винограда

«Несмотря на непростые погодные испытания — весенние возвратные заморозки и засушливое лето — севастопольские виноградари справились и собрали хороший урожай. Собрано: 21 000 тонн винограда с площади более 5 000 гектаров. Урожайность в среднем 45 центнеров с гектара», — проинформировал глава региона.
В сборе урожая участвовали более 30 сельхозпредприятий и около тысячи рабочих, уточнил губернатор, отметив, что урожай в этом сезоне скромнее прошлогоднего, когда было собрано 25,4 тысячи тонн ягод.
«Но зато этот урожай обещает подарить нам самые яркие образцы севастопольского терруара. Специалисты прогнозируют, что вина будут особенно насыщенными, глубокими и концентрированными — благодаря стрессовым условиям роста лозы», — добавил Развожаев.
Также по информации властей в регионе растет свыше 60 технических сортов и 17 столовых винограда. Фаворитами являются Мускат, Каберне Совиньон, Кокур, Шардоне, Ркацители.
Развожаев отметил, что драйвером развития отрастили является господдержка. Так, общий объем поддержки виноградарей и виноделов за 12 лет составил более 3 миллиардов рублей. В текущем году на развитие отрасли выделено 738 миллионов рублей. За эти деньги, в том числе, заложили 198 гектаров молодых виноградников и купили 99 единиц оборудования и сельхозтехники.
Собранный урожай оправдал ожидания. Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.