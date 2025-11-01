В Севастополе завершили уборку винограда

Развожаев отметил, что драйвером развития отрастили является господдержка. Так, общий объем поддержки виноградарей и виноделов за 12 лет составил более 3 миллиардов рублей. В текущем году на развитие отрасли выделено 738 миллионов рублей. За эти деньги, в том числе, заложили 198 гектаров молодых виноградников и купили 99 единиц оборудования и сельхозтехники.