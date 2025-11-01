Ричмонд
«Беларусбанк» продлил сниженные ставки по кредитам на жилье до 30 ноября

«Беларусбанк» существенно снижает ставки по кредитам на жилье до 30 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусбанк» продлил сниженные ставки по кредитам на жилье до 30 ноября 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе банка.

В финансовом учреждении уточнили, что сниженная ставка по кредитам на недвижимость (13,75%), которая действовала до конца октября, будет продлена еще на месяц, то есть до 30 ноября.

В «Беларусбанке» сообщили, что сниженная ставка будет действовать в момент заключения кредитных договоров на строительство квартир или покупку жилых помещений (квартир и домов) у застройщиков. Данные условия будут доступны для кредитов «Ипотека Экспресс», «Время строить», «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме», «На приобретение квартиры или дома у застройщиков».

Тем временем «Беларусбанк» меняет правила пользования банковскими картами с 1 декабря.

Кстати, оплата картами в маршрутках заработала в Беларуси с 1 ноября 2025 года.

А еще Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет выросла в Беларуси с 1 ноября.