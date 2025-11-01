«Беларусбанк» продлил сниженные ставки по кредитам на жилье до 30 ноября 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе банка.
В финансовом учреждении уточнили, что сниженная ставка по кредитам на недвижимость (13,75%), которая действовала до конца октября, будет продлена еще на месяц, то есть до 30 ноября.
В «Беларусбанке» сообщили, что сниженная ставка будет действовать в момент заключения кредитных договоров на строительство квартир или покупку жилых помещений (квартир и домов) у застройщиков. Данные условия будут доступны для кредитов «Ипотека Экспресс», «Время строить», «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме», «На приобретение квартиры или дома у застройщиков».
