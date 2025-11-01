Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 1 ноября

Национальный банк определил курсы валют на 1 ноября, субботу. В первый день ноября курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в сравнении с пятничным курсом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 1 ноября, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9772 белорусского рубля, 1 евро — 3,4584 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7026 белорусского рубля.
В соотношении с курсом, действовавшим в пятницу, 31 октября, курсы валют не изменились в субботу, 1 ноября.
Тем временем «Беларусбанк» продлил сниженные ставки по кредитам на жилье до 30 ноября.