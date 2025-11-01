С 1 декабря вступят в силу новые правила расчёта утильсбора на легковые авто

Напомним, по указанию первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг предложил перенести дату вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора с 1 ноября на 1 декабря. Данное решение объясняется защитой интересов граждан, которые успели заказать и оплатить автомобили мощностью свыше 160 л. с. после публикации первоначального проекта или столкнулись с непредсказуемыми задержками в поставках, в связи с чем введение новых правил было решено отложить на месяц — до 1 декабря 2025 года.