Эксперт раскрыл самый выгодный срок для вклада

В России выгодно открывать вклады сроком до полугода, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Депозиты на такой срок предлагают выгодные условия для вкладчиков. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Ставки по банковским вкладам сегодня превышают инфляцию более чем вдвое. На срок три — шесть месяцев банки предлагают до 16% годовых, что позволяет заработать около 7−8 тыс. рублей процентов с 100 тыс. руб. за полгода, — сказал Балынин.
Экономист также добавил, что популярность набирают вклады, привязанные к ключевой ставке ЦБ. Эти депозиты позволяют получать доходность, которая изменяется в зависимости от решения Центробанка. Экономист считает такую стратегию оптимальной, учитывая ожидаемое снижение ключевой ставки в 2026 году.
Однако Балынин предупредил, что альтернатива традиционным вкладам — это накопительные счета, которые предлагают ставки от 9 до 16% годовых, но с возможностью изменения условий в любой момент. Он также порекомендовал внимательно изучать условия перед подписанием договора.