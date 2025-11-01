Эксперт раскрыл самый выгодный срок для вклада

— Ставки по банковским вкладам сегодня превышают инфляцию более чем вдвое. На срок три — шесть месяцев банки предлагают до 16% годовых, что позволяет заработать около 7−8 тыс. рублей процентов с 100 тыс. руб. за полгода, — сказал Балынин.