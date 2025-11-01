Ричмонд
Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов без согласия США

Euroclear внедрил новый механизм разблокировки российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Бельгийский депозитарий Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов без необходимости получать американскую лицензию OFAC. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупного брокера, занимающегося разблокировкой.

Изданию также подтвердили в пресс-службе Национального расчетного депозитария (НРД), что получили разъяснения от Euroclear и заявили, что продолжают помогать клиентам в разблокировке активов, передавая им всю необходимую информацию.

Юрист по санкционному праву Глеб Бойко рассказал о трех успешных разблокировках российских активов через Euroclear. Новый механизм, согласованный полтора месяца назад, позволяет обойти лицензию OFAC при отсутствии участия американских лиц или банков — достаточно бельгийской лицензии.

Ранее KP.RU писал, что Европейская комиссия рассматривает возможность отсрочки принятия решения по использованию замороженных российских активов. Причиной тому являются возникшие внутренние разногласия среди стран-членов Евросоюза. Ряд государств выражает несогласие с идеей полной экспроприации этих средств.

