Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов без согласия США

Бельгийский депозитарий Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов без необходимости получать американскую лицензию OFAC. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупного брокера, занимающегося разблокировкой.
Изданию также подтвердили в пресс-службе Национального расчетного депозитария (НРД), что получили разъяснения от Euroclear и заявили, что продолжают помогать клиентам в разблокировке активов, передавая им всю необходимую информацию.
Юрист по санкционному праву Глеб Бойко рассказал о трех успешных разблокировках российских активов через Euroclear. Новый механизм, согласованный полтора месяца назад, позволяет обойти лицензию OFAC при отсутствии участия американских лиц или банков — достаточно бельгийской лицензии.
Ранее KP.RU писал, что Европейская комиссия рассматривает возможность отсрочки принятия решения по использованию замороженных российских активов. Причиной тому являются возникшие внутренние разногласия среди стран-членов Евросоюза. Ряд государств выражает несогласие с идеей полной экспроприации этих средств.