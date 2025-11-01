МАЗ и «МАЗ-Купава» выпустили автобус представительского класса

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод и Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» представили автобус МАЗ 281 представительского класса. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.
Автомобиль относится к экологическому классу Евро-5, имеет дизельный двигатель, 80-литровый топливный бак и механическую шестиступенчатую коробку передач. Пассажировместимость составляет 10 человек, включая водителя, рассказали подробности в пресс-службе.
В машине все продумано с учетом пожеланий клиента и с особым акцентом на удобство для пассажиров: боковая дверь открывается автоматически, также автоматически выдвигается подножка, боковые стекла — тонированные. Привлекают стильный салон и мягкая мебель, выдержанные в едином трендовом цвете.
Просторный салон имеет 7 кожаных кресел повышенной комфортности с функцией откидывания назад, телевизор, систему сенсорного управления аудио и видео, откидной столик, полки для размещения личных вещей, USB-разъемы, подстаканники. Продуманы разные типы освещения в зависимости от времени суток, климат-контроль и индивидуальные блоки вентиляции над каждым сиденьем.
Еще два места для пассажиров находятся в кабине водителя. К слову, для водителя здесь также все продумано до мелочей: эргономичное сиденье, камера заднего вида с выводом на головное устройство, задний парктроник, круиз-контроль, электрический привод зеркал, многофункциональное рулевое колесо, системы курсовой устойчивости и АБС. -0-