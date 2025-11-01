Финансист Абелев рассказал, где москвичи хранят деньги

Хотя точные цифры по спросу на кожаные изделия недоступны, Абелев выделил несколько факторов, влияющих на рынок. Во-первых, существует стабильный базовый спрос на портмоне как на необходимый товар, который не покупается часто, но требует замены изношенных изделий. Во-вторых, тренд на минимизацию снижает интерес к большим портмоне, так как люди носят меньше наличных и карт. Наконец, влияние премиум-сегмента также заметно: рынок высококачественных брендов в Москве остается сильным.