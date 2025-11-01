Финансист Абелев рассказал, где москвичи хранят деньги

Как выяснили эксперты, москвичи, храня деньги, все чаще отдают предпочтение карт-холдерам и мини-портмоне, что отражает современные тенденции в области удобства и минимализма. Об этом АГН «Москва» сообщил кандидат экономических наук и декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
По словам эксперта, карт-холдеры и мини-портмоне стали настоящими хитами последних двух-трех лет, что связано с растущей популярностью бесконтактных платежей и стремлением носить только самое необходимое.
Классические портмоне-кошельки остаются на втором месте и по-прежнему популярны среди тех, кто привык иметь при себе множество карт и наличные деньги, особенно среди старшего поколения мужчин.
На третьем месте находятся портмоне на молнии, которые пользуются спросом у женщин благодаря своей вместительности и безопасности. А вот молодежь, особенно девушки, активно выбирают кошельки на ремешке, которые становятся стильным аксессуаром.
Абелев отметил, что москвичи предпочитают изделия из натуральной кожи, экокожи и веганской кожи, которая набирает популярность. Среди брендов выделяются как люксовые марки с узнаваемыми логотипами, так и минималистичные компании, ориентированные на ценителей сдержанного стиля. Нишевые российские бренды предлагают уникальный дизайн и хорошее качество по адекватным ценам.
Хотя точные цифры по спросу на кожаные изделия недоступны, Абелев выделил несколько факторов, влияющих на рынок. Во-первых, существует стабильный базовый спрос на портмоне как на необходимый товар, который не покупается часто, но требует замены изношенных изделий. Во-вторых, тренд на минимизацию снижает интерес к большим портмоне, так как люди носят меньше наличных и карт. Наконец, влияние премиум-сегмента также заметно: рынок высококачественных брендов в Москве остается сильным.