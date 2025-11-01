В Тюмени обсудили будущие налоговые изменения с предпринимателями

Якушев отметил, что в экономике наблюдается рост, а кредитные портфели предприятий продолжают увеличиваться.
Первый вице-спикер Совета федерации РФ Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор провели встречу в Тюмени с представителями местного бизнеса, на которой обсудили текущую экономическую ситуацию, инвестиционный климат и предстоящие налоговые реформы. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.
«Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, выступая на этой неделе в Совете федерации РФ и государственной думе, отметила, что паниковать сегодня не нужно. Экономический рост все-таки есть, а кредитные портфели предприятий продолжают увеличиваться», — цитируют слова Якушева в telegram-канале Инфоцентра.
Особое внимание на встрече уделили снижению планки выручки для НДС — этот вопрос активно обсуждает предпринимательское сообщество. Губернатор Моор подчеркнул, что правительство области ведет постоянный диалог с бизнесом, поскольку развитие региональной экономики — общая цель власти и предпринимателей. По его мнению, в текущей ситуации необходимо совместными усилиями выработать решения для поддержания деловой активности.