В Тюмени обсудили будущие налоговые изменения с предпринимателями

«Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, выступая на этой неделе в Совете федерации РФ и государственной думе, отметила, что паниковать сегодня не нужно. Экономический рост все-таки есть, а кредитные портфели предприятий продолжают увеличиваться», — цитируют слова Якушева в telegram-канале Инфоцентра.