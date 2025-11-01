Минский завод шестерен до конца года запустит новый комплекс оборудования для изготовления зубчатых колес

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-Холдинга», планирует ввести в эксплуатацию новый комплекс оборудования для изготовления конических и гипоидных зубчатых колес с криволинейными зубьями. Об этом рассказал главный технолог ОАО «МЗШ» Леонид Тарабонда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
«Масштабный проект реализуется в два этапа. Первая партия оборудования, которая прибудет на завод в конце ноября — начале декабря, включает 12 станков (шесть зуборезных, четыре зубошлифовальных, два зубообкатных) и современную измерительную машину. Монтаж займет около месяца. Ключевой частью запуска комплекса станет обучение персонала, которое проведут специалисты китайской компании-поставщика. Приемка второй части оборудования намечена на декабрь», — отметил Леонид Тарабонда.
По его словам, новый комплекс позволит производить шестерни с 6−7-й степенью точности и при этом значительно увеличить производительность. -0-