Минский завод шестерен до конца года запустит новый комплекс оборудования для изготовления зубчатых колес

«Масштабный проект реализуется в два этапа. Первая партия оборудования, которая прибудет на завод в конце ноября — начале декабря, включает в себя двенадцать станков (шесть зуборезных, четыре зубошлифовальных, два зубообкатных) и современную измерительную машину», — отметил Леонид Тарабонда.