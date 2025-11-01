Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский завод шестерен до конца года запустит новый комплекс оборудования для изготовления зубчатых колес

«Масштабный проект реализуется в два этапа. Первая партия оборудования, которая прибудет на завод в конце ноября — начале декабря, включает в себя двенадцать станков (шесть зуборезных, четыре зубошлифовальных, два зубообкатных) и современную измерительную машину», — отметил Леонид Тарабонда.

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-Холдинга», планирует ввести в эксплуатацию новый комплекс оборудования для изготовления конических и гипоидных зубчатых колес с криволинейными зубьями. Об этом рассказал главный технолог ОАО «МЗШ» Леонид Тарабонда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

«Масштабный проект реализуется в два этапа. Первая партия оборудования, которая прибудет на завод в конце ноября — начале декабря, включает 12 станков (шесть зуборезных, четыре зубошлифовальных, два зубообкатных) и современную измерительную машину. Монтаж займет около месяца. Ключевой частью запуска комплекса станет обучение персонала, которое проведут специалисты китайской компании-поставщика. Приемка второй части оборудования намечена на декабрь», — отметил Леонид Тарабонда.

По его словам, новый комплекс позволит производить шестерни с 6−7-й степенью точности и при этом значительно увеличить производительность. -0-