Россия ввела санкции против министра экономики Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, министра финансов Украины Сергея Марченко и министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Опубликованным документом дополнен перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.