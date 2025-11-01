Россия ввела санкции против министра экономики Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, министра финансов Украины Сергея Марченко и министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.