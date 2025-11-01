Брокеры смогли разблокировать бумаги США в Euroclear без лицензии OFAC

После введения в 2022 году европейских санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам. Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии.