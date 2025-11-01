В Росавиации рассказали о статусе работ по сертификации самолета «Освей»

Как проинформировал директор по качеству и сертификации Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Андрей Дорофеев, заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета ЛМС-192 «Освей» с двигателями ВК-800 подана. Макетная комиссия пройдена. Специалисты УЗГА устранили замечания и рассмотрели полученные рекомендации, отчетная документация будет направлена в Росавиацию и Авиарегистр России.