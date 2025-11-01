В Росавиации рассказали о статусе работ по сертификации самолета «Освей»

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявка на сертификацию самолета «Освей» подана. Такая информация размещена на сайте Росавиации, сообщает БЕЛТА.
Статус работ по сертификации трех перспективных самолетов, в том числе «Освей», рассмотрели на площадке Координационного центра правительства России. Обсуждение прошло в ходе очередного, тринадцатого, заседания штаба по сертификации авиатехники в рамках спецпроекта «Гражданская авиация».
Как проинформировал директор по качеству и сертификации Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Андрей Дорофеев, заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета ЛМС-192 «Освей» с двигателями ВК-800 подана. Макетная комиссия пройдена. Специалисты УЗГА устранили замечания и рассмотрели полученные рекомендации, отчетная документация будет направлена в Росавиацию и Авиарегистр России.
Как отметил Андрей Дорофеев, получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год. -0-