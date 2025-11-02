Ричмонд
Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 2 ноября

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 2 ноября, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке установили валютные курсы на 2 ноября, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 2 ноября, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9772 белорусского рубля, 1 евро — 3,4584 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7026 белорусского рубля.

В сравнении с курсом валют, установленным на пятницу, 31 октября, и субботу, 1 ноября, курсы валют не изменились и в воскресенье, 2 ноября.

К слову, оплата картами в маршрутках заработала в Беларуси с 1 ноября 2025 года.