Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 2 ноября

В Национальном банке установили валютные курсы на 2 ноября, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 2 ноября, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9772 белорусского рубля, 1 евро — 3,4584 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7026 белорусского рубля.
В сравнении с курсом валют, установленным на пятницу, 31 октября, и субботу, 1 ноября, курсы валют не изменились и в воскресенье, 2 ноября.
К слову, оплата картами в маршрутках заработала в Беларуси с 1 ноября 2025 года.