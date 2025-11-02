Мосбиржа приобрела штаб-квартиру в «Москва-Сити»

Московская биржа завершила сделку по приобретению офисных помещений в башне «Сити-4» комплекса «Москва-Сити». Продавцом актива стала девелоперская компания Sezar Group. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
По словам Георгия Новикова, руководителя департамента развития компании, сделка включает несколько этажей в блоке «А» на первой линии «Москва-Сити». Строительство этого блока планируется завершить в первом квартале 2027 года.
«Новая штаб-квартира позволит разместить все компании на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы», — рассказал представитель биржи.
Группа Мосбиржи использует для своей деятельности три объекта недвижимости. Два собственных здания находятся в Большом Кисловском переулке и на Спартаковской улице, а еще одно помещение компания арендует в Газетном переулке.
Не так давно рынок российских акций прибавил 2,5% после заявлений президента США Дональда Трампа о заинтересованности в скорейшем времени встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.