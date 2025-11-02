Власти придумали, как заставить бизнес изготавливать больше бензина для россиян

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года не будет учитываться порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу, передавал RT. Введение моратория на обнуление демпфирующей надбавки позволит сохранить механизм расчета для производителей топлива и будет способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке.