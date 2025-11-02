Спортивный электрокар на 1500 сил заметили в Екатеринбурге. Фото

Это не первый случай, когда на улицах Екатеринбурга замечают редкие и экзотические автомобили. Ранее в городе был зафиксирован уникальный BMW 850i в тюнинге немецкого ателье Koenig Specials, один из всего 12 выпущенных в мире экземпляров, стоимость которого превышает 25 миллионов рублей.