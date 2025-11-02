Спортивный электрокар на 1500 сил заметили в Екатеринбурге. Фото

Цена на спорткар старутет от 10 миллионов рублей.
На одной из парковок ночного Екатеринбурга заметили необычный спортивный электрокар от Xiaomi. Модель SU7 Ultra имеет в запасе более 1500 лошадиных сил и яркую расцветку, которая привлекает всех автомобилистов в потоке. Фотографиями спорткара поделились подписчики telergam-канала shashki ekb.
Модель SU7 Ultra отличается от обычной версии инновационными технологическими решениями и агрессивным спортивным обликом. Автомобиль достигает скорости 100 километров в час с места всего за 1,98 секунды. Предельная скорость электромобиля составляет 350 км/ч, что стало возможным благодаря трехмоторной силовой установке суммарной мощностью 1138 кВт.
Электрокар оснащен батареей емкостью 93,7 кВтч, специально адаптированной для эксплуатации на гоночных треках. Технология быстрой зарядки позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 11 минут. Автомобиль получил адаптивную пневмоподвеску с амортизаторами непрерывного регулирования демпфирования и активным задним антикрылом. Конфигурация шасси специально оптимизирована для прохождения легендарной немецкой трассы Нюрбургринг.
Это не первый случай, когда на улицах Екатеринбурга замечают редкие и экзотические автомобили. Ранее в городе был зафиксирован уникальный BMW 850i в тюнинге немецкого ателье Koenig Specials, один из всего 12 выпущенных в мире экземпляров, стоимость которого превышает 25 миллионов рублей.