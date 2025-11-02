Верховный суд не позволил бизнесу удержать бывшие военные объекты в бухте Улисс

Один из собственников нескольких спорных объектов недвижимости попытался вступить в процесс как третье лицо, заявив, что решение суда может повлиять на его права. Однако суд первой инстанции отказал ему, объяснив, что рассматриваемые объекты уже много раз меняли владельцев и были сформированы уже после того, как военные земли официально вывели из оборота. Кроме того, его сделки рассматриваются в отдельном деле.