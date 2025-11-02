Верховный суд не позволил бизнесу удержать бывшие военные объекты в бухте Улисс

Верховный суд РФ не допустил искусственного затягивания процесса о возвращении бывшего военного имущества в бухте Улисс во Владивостоке в собственность Министерства обороны. Речь идет о земельных участках и зданиях, ранее входивших в состав военного городка № 10, которыми незаконно завладели коммерческие компании и связанные с ними лица, сообщает российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ (16+).
«Суд высшей инстанции отказал в привлечении в качестве третьего лица собственника объектов недвижимости по иску Генпрокуратуры о возврате в государственную собственность выбывшего из владения Министерства обороны имущества», — говорится в информационном сообщении.
Один из собственников нескольких спорных объектов недвижимости попытался вступить в процесс как третье лицо, заявив, что решение суда может повлиять на его права. Однако суд первой инстанции отказал ему, объяснив, что рассматриваемые объекты уже много раз меняли владельцев и были сформированы уже после того, как военные земли официально вывели из оборота. Кроме того, его сделки рассматриваются в отдельном деле.
Однако апелляция отменила вердикт первой инстанции и допустила к процессу одного из собственников. Генпрокуратура обжаловала это, подчеркнув, что участие данного лица не имеет юридических оснований и лишь затягивает важное для обороноспособности страны дело. Верховный суд РФ поддержал эту позицию, отметив, что к спорам о возврате федеральной собственности не могут привлекаться лица, чьи права лишь формально связаны с предметом разбирательства.
Напомним, что этим летом причальные стенки и пирс в бухте Улисс были возвращены в собственность государства. Министерство транспорта РФ ввело запрет на заход гражданских судов в акваторию бухты, расположенной в заливе Петра Великого у побережья Владивостока. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в арбитраж в интересах России в лице Министерства обороны, потребовав признать недействительными ряд распоряжений, на основании которых в частные руки перешло военное имущество стоимостью более 176 миллионов рублей во Владивостоке.