В Европе начали размораживать активы россиян: что происходит

Бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разморозки активов российских инвесторов без необходимости получения лицензии от американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на источник.
Юрист компании NSP Глеб Бойко подтвердил, что уже в трёх случаях процедура разморозки прошла успешно. По его словам, теперь достаточно получить разрешение только от бельгийских регуляторов. Раньше для разблокировки средств российским инвесторам требовалось одобрение как европейских, так и американских органов.
Заморозка активов произошла в 2022 году после введения санкций ЕС против российского Национального расчетного депозитария (НРД). По первоначальным оценкам, под блокировкой оказалось около 6 трлн рублей, из которых примерно 20% принадлежали физическим лицам.
Для разблокировки инвесторы подают заявки в регуляторы той страны, где находятся их активы.
При этом Европейская комиссия сейчас обсуждает возможность отложить решение о судьбе этих замороженных средств из-за разногласий внутри ЕС: часть стран выступает против полного изъятия активов России, называя такую меру «воровством» и «лицемерием».
Известно, что Бельгия собирается «реинвестировать» эти средства — чтобы в будущем получать с них доход. Деньги, которые удастся заработать, страна планирует направлять в собственный оборонный бюджет. Именно по этой причине Брюссель выступал против передачи российских активов Украине. Поддерживают такую позицию сразу несколько стран ЕС.
Напомним, что о последствиях конфискации российских активов неоднократно предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявляла, что никакого хаоса, которого так ждут в Европе, в России не будет — будут только жёсткие и взвешенные меры.
Между тем в Германии уже звучат тревожные голоса из-за подобных планов ЕС. Опасаются, что такие шаги могут обернуться значительными потерями для обычных налогоплательщиков, ведь Украина, скорее всего, не сможет эффективно вернуть средства, если их передадут ей напрямую.