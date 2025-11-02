Банковская карточка — не игрушка. Как говорить с детьми о деньгах

Финансовая нестабильность — это испытание для всей семьи. Но для детей, которые только формируют свою картину мира, родительская тревога и вынужденная экономия могут стать источником страхов и чувства незащищённости. Как помочь ребёнку пережить сложный период, не возлагая на него взрослое бремя забот? Как превратить разговоры о деньгах из источника конфликтов в инструмент финансового воспитания? На эти и другие вопросы отвечает клинический психолог Юлия Трифанова.
Первые уроки
Марина Сизова, «АиФ-Прикамье»: Юлия, с какого возраста начинать с детьми говорить о деньгах? И как объяснять их ценность?
Юлия Трифанова: Сохранять иллюзию, что деньги появляются из ниоткуда, — ошибка. Уже в 3−4 годика ребёнку важно понимать, что они — не волшебство. Можно сказать: «Мамина карточка — это как кошелёк. На ней лежат деньги, которые папа и мама заработали. Мы можем покупать за них еду, игрушки, одежду». В 7 лет — показать связь с трудом: «Люди ходят на работу, делают полезные дела — учат детей, строят дома, лечат. За свою работу они получают деньги — зарплату. Чем сложнее и полезнее работа, тем больше она ценится». К 12 годам можно вводить понятие бюджета и делегировать ответственность. Например, так: «Вот тебе деньги на школьные обеды на неделю. Решай сам: купить много булочек и сок сегодня или растянуть на всю неделю».
Детские слёзы
— Ребёнок закатил истерику в магазине: «Купи!» Как действовать?
— Первая фраза у полки должна быть спокойной и эмпатичной, но твёрдой: «Я вижу, как тебе хочется эту куклу. Она действительно красивая. Но сегодня мы её покупать не планировали». Не вступайте в пререкания и не давайте туманных обещаний «в другой раз». Дома, когда эмоции улягутся, обсудите ситуацию: «Мы не можем покупать всё и сразу. Давай подумаем, как мы можем накопить на эту игрушку? Может, отложим часть твоих карманных денег?» Это превращает «нет» в совместное планирование.
— «У Маши в классе есть новая PlayStation, а у меня нет!» Как реагировать на это, не культивируя зависть и комплекс неполноценности?
— Важно не обесценивать и не сравнивать. Лучше объясните разницу в семейных приоритетах: «Да, у Маши есть PlayStation. В каждой семье свои правила: кто-то тратит деньги на технику, а кто-то — на путешествия или кружки. Мы сейчас выбрали другое. И у тебя тоже есть многое, что ценно именно для тебя». Так вы учите ребёнка уважать чужой выбор и ценить свой ресурс.
— Если подросток требует последний iPhone, как у одноклассников?
— Не спорьте, а переведите в задачу: «Я понимаю, как тебе этого хочется. Давай вместе посмотрим цену и составим план. Какую часть суммы я могу отложить, а какую — ты? Например, из своих карманных денег или от летней подработки?» Так вы меняете конфликт на совместное достижение цели, обучая планированию и ответственности.
Карманный бюджет
— Давать ли карманные деньги в кризис? И как объяснить их уменьшение?
— Лучше не убирать их совсем, чтобы ребёнок не почувствовал полную зависимость. Можно дать меньше: «Сейчас мы экономим, поэтому у тебя сумма немного меньше. Но это временно. И ты всё равно сам решаешь, на что её потратить».
— Платить ли ребёнку за пятёрки и мытьё посуды?
— Важно разделять. Где ответственность ребёнка (собака, его комната, внешний вид, оценки) — не стоит. Там, где не его (уборка вне его комнаты, глажка общего белья, помощь в ремонте) — можно предложить вознаграждение. Это учит ценить труд.
— Ребёнок дал другу деньги до завтра, а друг пропал. Как помочь пережить первое финансовое предательство?
— Поддержите ребёнка и помогите извлечь урок, а не ругайте: «Понимаю, как неприятно. Иногда люди поступают нечестно, и это горький опыт. Теперь ты знаешь, что деньги стоит давать только тогда, когда точно уверен, что человек вернёт, или когда тебе не жалко потерять».
Семья в кризисе
— Папа потерял работу. Стоит ли это скрывать от детей?
— Скрывать не стоит — дети всё чувствуют. Но и пугать нельзя. Можно сказать: «Папа сейчас ищет новую работу. Это не значит, что мы останемся без еды или дома. Просто какое-то время будем осторожнее с деньгами. А потом всё наладится».
— Ребёнок стал отказываться от платных кружков и школьных обедов, говоря, что ему неинтересно. А на самом деле, чтобы помочь семье экономить. Как снять с него этот груз?
— Это сигнал, что ребёнок взял на себя непосильную взрослую ответственность. Важно вернуть ему чувство защищенности: «Я очень тронута твоей заботой. Спасибо! Но отвечать за деньги — это наша, родительская, задача. Твоя главная работа сейчас — учиться, развиваться и быть ребёнком. Если нам понадобится твоя помощь, мы обязательно тебе скажем».
— Как не заразить ребёнка своей финансовой тревогой?
— Дети как барометр — они чутко улавливают родительское напряжение. Не стоит при них подробно обсуждать счета, долги или кредиты. Если ребёнок чувствует беспокойство, дайте ему опору: «Да, у нас сейчас есть сложные взрослые задачи, но мы обязательно со всем справимся. Тебе не о чем волноваться — твоя жизнь в полной безопасности». Ваша спокойная уверенность — лучший щит для детской психики.
— Пришлось переехать в квартиру меньше из-за ипотеки. Подросток называет новую комнату конурой. Как помочь ему пережить потерю личного пространства?
— Не отрицать его эмоции. Сказать: «Я понимаю, что тебе обидно. Да, теперь места меньше. Но мы можем сделать комнату уютной и удобной — давай выберем вместе, как расставить мебель или украсить стены». Так вы превращаете ситуацию потери в совместный творческий проект.
— В сердцах ребёнок кричит: «Вы плохо работаете, поэтому мы бедные!» Как реагировать на эту детскую жестокость?
— Не стоит кричать в ответ. Лучше спокойно: «Ты злишься, и от злости говоришь обидные вещи. Работа — это всегда труд. И размер зарплаты не всегда равен количеству приложенных усилий. Давай лучше подумаем, чего именно тебе не хватает, и вместе составим план, как это получить».
— Деньги — причина ссор супругов. Если ребёнок стал свидетелем конфликта, что ему сказать?
— Нужно разрядить ситуацию: «Мы поспорили, потому что у взрослых бывают разные взгляды на деньги. Но это не значит, что что-то страшное случится. Мы всё решим, а тебе не о чем переживать».
Родительские ловушки
— Можно ли превратить финансовые трудности в полезный опыт?
— Да, это отличный момент. Можно вместе составить список покупок на неделю, обсудить, как уложиться в бюджет. Или придумать, как заработать на что-то вместе: например, помочь соседям, устроить маленький «бизнес» вроде выпечки или поделок.
— Ребёнок видит, как вы отказываете себе в новой куртке, чтобы купить ему кроссовки. Как не сформировать у него чувство вины за родительские жертвы?
— Самая большая ошибка — использовать жертвенность, как инструмент давления. Не говорите: «Я отказываюсь от всего ради тебя». Вместо этого сфокусируйтесь на его потребности: «Я так рад, что у тебя будут удобные и красивые кроссовки! Для меня важно, чтобы ты чувствовал себя комфортно».
— Бабушка тайком даёт внуку деньги на фастфуд. Как выстроить общие правила?
— С бабушкой — мягко, но чётко: «Спасибо за заботу, но у нас есть правила питания и карманных денег. Давай уважать их». С ребёнком: «Бабушка хочет тебя порадовать, но мы с тобой договорились о здоровом питании. Давай вместе решим, на что лучше потратить эти деньги, следуя нашим правилам».
— Как донести разницу между «не можем» и «откладываем на ремонт»?
— Нужно помнить, что дети очень умные и понимают всё, даже если вам так не кажется. Поэтому с детьми нужно всегда говорить честно. Сказать прямо: «Сейчас мы не покупаем эту вещь, потому что копим деньги на ремонт. Это важно для семьи. Позже, когда мы закончим с ремонтом, можно будет вернуться к твоему желанию».
— Кризис позади. Стоит ли сразу исполнять все отложенные хотелки?
— Резкий переход от тотальной экономии к бездумным тратам — плохой урок. Объясните: «Теперь у нас стало больше возможностей. Давай расставим твои желания по порядку и начнём воплощать самые важные. Мы не спешим и делаем это с умом». Это закрепляет привычку к осознанному потреблению.
— Что самое главное мы должны донести до ребёнка о деньгах в трудный период?
— Главный посыл должен быть таким: «Денег бывает то больше, то меньше. Это не страшно, если уметь планировать, договариваться и поддерживать друг друга. А главное — мы справимся вместе».
— Как научить ребёнка не просто копить, а грамотно распределять бюджет?
— Отлично работает простая техника трёх копилок:
1. «На себя» — на мелкие, ежедневные радости;
2. «На других» — на подарки близким или благотворительность, это учит щедрости и эмпатии;
3. «На мечту» — на крупную цель: велосипед, новый телефон. Этот подход учит ребёнка, что деньги — инструмент для разных жизненных задач, а не только для сиюминутных хочу.