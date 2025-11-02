Банковская карточка — не игрушка. Как говорить с детьми о деньгах

Юлия Трифанова: Сохранять иллюзию, что деньги появляются из ниоткуда, — ошибка. Уже в 3−4 годика ребёнку важно понимать, что они — не волшебство. Можно сказать: «Мамина карточка — это как кошелёк. На ней лежат деньги, которые папа и мама заработали. Мы можем покупать за них еду, игрушки, одежду». В 7 лет — показать связь с трудом: «Люди ходят на работу, делают полезные дела — учат детей, строят дома, лечат. За свою работу они получают деньги — зарплату. Чем сложнее и полезнее работа, тем больше она ценится». К 12 годам можно вводить понятие бюджета и делегировать ответственность. Например, так: «Вот тебе деньги на школьные обеды на неделю. Решай сам: купить много булочек и сок сегодня или растянуть на всю неделю».