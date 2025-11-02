Жить на кухне: в Перми за миллионы рублей продают квартиры-невелички

Жилье находится в микрорайоне Садовый. Продавец пишет, что в квартире сделан свежий ремонт, имеется вся необходимая мебель. Есть небольшая зона кухни, которая установлена в жилой комнате. Эта недвижимость была выставлена на продажу в мае 2025 года, и до сих пор ее не могут продать.