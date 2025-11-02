Рядом с замком, на набережной или на месте кинотеатра: пять самых дорогих квартир, которые продаются в Кургане

Второй по дороговизне лот — двухкомнатная двухуровневая квартира площадью почти 97 квадратных метра на 8 этаже в строящемся монолитном доме от федерального застройщика, где летом произошло обрушение из-за некачественной опалубки. Раньше жилье в этом доме было самым дорогим в городе, но после ЧП квартира подешевела на 600 тысяч рублей. Продавец отмечает, что квартиру можно приобрести по программе трейд-ин. В квартире будет предчистовая отделка, балкон, совмещенный санузел, окна выходят во двор и на улицу. Дом с дизайнерским подъездом, лифтами и закрытым двором с детскими и спортивными площадками.