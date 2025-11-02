В Астане продолжается масштабная модернизация системы городского транспорта

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, насколько улучшается вопрос общественного транспорта, передает официальный сайт столичного акимата.
"Одна из наших приоритетных задач — развитие общественного транспорта. Ежегодно увеличиваем количество автобусов в среднем на 300−350 единиц, запускаем новые маршруты, автобусные полосы (Bus Line)
В связи с ростом пассажиропотока и развитием города в следующем году планирум запустить 13 новых маршрутов. Также поэтапно внедряем Bus Line. Автобусные полосы позволяют сократить время в пути на 25−30%. В настоящее время выделенные полосы действуют на 30 участках общей протяжённостью 134 км.
В текущем году автобусные полосы внедрили еще на трех участках: по пр. Тауелсиздик, ул. Амман, ш. Коргалжын. В прошлом году — на 6 участках.
Ознакомился с деятельностью автопарков. На сегодняшний день общественный транспорт столицы обслуживают 9 автобусных парков, в том числе один коммунальный.
Частные автопарки также за счет собственных средств закупают новые автобусы. В текущем году частными автопарками в общей сложности будет закуплено 122 автобуса. Часть уже поставлена.
Городским же автопарком в текущем году планируется поставить 300 газовых автобусов. 134 из них уже прибыли в город. Также на сегодняшний день установлена и введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в индустриальном парке.
Кроме того, в рамках инвестконтракта, а также модернизации маршрутной сети частными автобусными парками ТОО «АБИ-Астана», ТОО «Elorda Trans» и ТОО «Жорга МТ» ведется строительство новых баз (автопарков)", — написал аким столицы.