В Астане продолжается масштабная модернизация системы городского транспорта

"Одна из наших приоритетных задач — развитие общественного транспорта. Ежегодно увеличиваем количество автобусов в среднем на 300−350 единиц, запускаем новые маршруты, автобусные полосы (Bus Line) и т. д. Все эти меры делают городской транспорт более привлекательным для горожан. К примеру, если в 2024 году суточный пассажиропоток составлял около 800 тыс. человек, то в 2025 году — уже 1 млн 100 тыс. человек.