«Не хранить в бумажных конвертах». Белорусский банк предупредил, как белорусы могут испортить свои доллары

В белорусском банке сказали, как нужно хранить наличные доллары и другую валюту, чтобы купюры не испортились при хранении, сообщает телеграм-канал «Сбер Банк (Беларусь)».
В финучреждении предупредили, что при хранении бумажные деньги могут легко испортиться и в результате потерять свои платежные свойства. Доллары и евро нужно хранить, соблюдая определенные правила.
Так, не следует использовать ленты для перевязки денег. Нельзя хранить деньги во влажных помещениях. И также не стоит складывать деньги в бумажные конверты.
— Самый надежный способ — хранить наличность в финучреждениях, — посоветовали в банке.
В банковских учреждениях купюры хранятся в специальных хранилищах с определенными температурными режимами, а также необходимыми условиями для поддержания сохранности валюты.
Ранее банки начали принимать валюту с дефектами и пятнами после критики Лукашенко.
Между тем Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 2 ноября.