Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не хранить в бумажных конвертах». Белорусский банк предупредил, как белорусы могут испортить свои доллары

Белорусский банк сказал, как белорусы могут испортить свои доллары.

Источник: Комсомольская правда

В белорусском банке сказали, как нужно хранить наличные доллары и другую валюту, чтобы купюры не испортились при хранении, сообщает телеграм-канал «Сбер Банк (Беларусь)».

В финучреждении предупредили, что при хранении бумажные деньги могут легко испортиться и в результате потерять свои платежные свойства. Доллары и евро нужно хранить, соблюдая определенные правила.

Так, не следует использовать ленты для перевязки денег. Нельзя хранить деньги во влажных помещениях. И также не стоит складывать деньги в бумажные конверты.

— Самый надежный способ — хранить наличность в финучреждениях, — посоветовали в банке.

В банковских учреждениях купюры хранятся в специальных хранилищах с определенными температурными режимами, а также необходимыми условиями для поддержания сохранности валюты.

Ранее банки начали принимать валюту с дефектами и пятнами после критики Лукашенко.

Между тем Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 2 ноября.