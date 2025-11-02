Ричмонд
Veolia: Оплата за отопление будет начисляться с даты фактического подключения

Vaib.uz (Узбекистан. 2 ноября). Компания Veolia Energy Tashkent напомнила жителям столицы, что начисление оплаты за централизованное отопление в этом сезоне начнётся не с официальной даты запуска отопления, а с момента фактического подключения конкретного дома или объекта.

Источник: Vaib.Uz

Когда включат отопление?

Согласно решению хокима города Ташкента:

В социальных объектах (школы, детские сады, больницы и т. д.) отопление будет включено с 3 ноября 2025 года.

В жилых домах — с 5 ноября 2025 года.

Подключение будет происходить поэтапно. Дата подключения в каждом конкретном доме или объекте будет зафиксирована в двустороннем акте, который подпишет управляющая компания. Именно с этой даты и начнётся начисление оплаты за тепло.

Veolia подчеркнула, что оплата будет начисляться с даты, указанной в акте подключения — это защищает потребителей от переплаты за дни, когда тепло фактически не поступало. Если в вашем доме отопление появилось, например, 6 ноября, платить нужно будет именно с этой даты.

Что делать при неравномерной подаче тепла?

Если после запуска отопления в вашем доме батареи остаются холодными, а у соседей уже тепло, Veolia рекомендует в первую очередь обращаться в управляющую компанию вашего дома. Управляющая компания обязана проверить работу внутридомовых сетей и устранить проблемы на своей территории.

Куда обращаться при авариях на теплосетях?

В случае аварийных ситуаций или технических сбоев на центральных сетях необходимо обращаться напрямую в колл-центр Veolia или в районное управление компании по месту жительства. Контактные телефоны для всех районов Ташкента:

Чиланзарское управление: (71) 278−40−12, (71) 278−40−54, (78) 129−01−34.

Мирзо-Улугбекское управление: (71) 267−12−26, (71) 268−32−07, (78) 129−01−38, (78) 129−01−41.

Мирабадское управление: (71) 291−80−96, (71) 299−59−60, (78) 129−01−32.

Алмазарское управление: (78) 129−01−55.

Сергели (Янгихаетское) управление: (71) 258−09−95, (78) 129−01−53.

Учтепинское управление: (71) 275−05−73, (78) 129−01−60.

Шайхантахурское управление: (71) 249−45−99, (78) 129−01−44.

Яккасарайское управление: (71) 255−71−81, (78) 129−01−49.

Яшнабадское (Бектимирское) управление: (71) 296−35−02, (78) 129−01−58.

Юнусабадское управление: (71) 221−04−12, (71) 220−42−43, (78) 129−01−46.