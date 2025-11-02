Сумма в 3932 тенге за верификацию смартфона оказалась не утверждена приказами властей

Отметим, что в Казахстане разгорается скандал вокруг портала kz-imei.kz, через который граждане обязаны проходить платную «верификацию» IMEI-номеров смартфонов, чтобы их устройства не были заблокированы. Ранее сообщалось, что оператором системы является частная компания, зарегистрированная менее двух лет назад, не имеющая налоговых отчислений и связанная с несколькими другими частными структурами. Казахстанцы выражают возмущение тем, что государственная по сути функция — регистрация IMEI-устройств — фактически передана частной фирме. Возникают вопросы, на каком основании частная компания получает миллиарды тенге от импортеров и граждан, кто контролирует безопасность персональных данных и почему министерство искусственного интеллекта и цифрового развития не берет ответственность на себя.