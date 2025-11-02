Сумма в 3932 тенге за верификацию смартфона оказалась не утверждена приказами властей

«Для импортеров за регистрацию каждого устройства, ввезенного на территорию Казахстана, взимается плата в размере 1 МРП — 3932. Указанная сумма устанавливается и взимается в рамках гражданско-правовых отношений между поставщиком Информационной системы верификации абонентских устройств сотовой связи и компаниями-импортерами на основе заключаемых договоров. Акцентируем, что установленная сумма — это не тариф в публично-правовом смысле, а вознаграждение поставщику за оказание услуги, определенное в рамках гражданско-правового договора с оператором БДИК. Соответственно размер вознаграждения установлен не нормативно-правовым актом, а на основании фактических и прогнозируемых затрат поставщика информационной системы, обеспечивающего реализацию процесса верификации», — ответили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития на запрос КазТАГ.
В ведомстве пояснили, что в Казахстане фиксированный государственный сбор за регистрацию IMEI-кодов не вводился.
«Действующее законодательство устанавливает лишь обязанность пройти процедуру верификации абонентских устройств. Нормативной основой является приказ исполняющего обязанности министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 “Об утверждении правил регистрации абонентских устройств сотовой связи”. Данным документом регламентировано, что все мобильные телефоны, смартфоны и планшеты, работающие в сетях сотовой связи, подлежат обязательной верификации», — говорится в ответе.
В МИИЦР в ответе решили добавить следующую фразу: «кроме того, стоит напомнить, что для физических лиц процедура является бесплатной в пределах нормы личного ввоза (не более двух устройств в год)».
«Вопросы распределения средств (операционные расходы, развитие сервисов, поддержка инфраструктуры и так далее) относятся к внутренней финансовой политике поставщика услуги. По сведениям, ранее публично раскрытым поставщиком услуги, средства распределяются следующим образом: 40% — роялти на лицензионные выплаты и поддержку программного обеспечения, включая постоянный доступ к международным базам, в том числе GSMA; 20% — оборудование, защищенные дата-центры и интеграционные интерфейсы с государственными информационными системами; 30% — налоги и обязательные платежи; 10% — прибыль, направляемая на реинвестирование в модернизацию и развитие платформы», — утверждают в министерстве.
Отметим, что в Казахстане разгорается скандал вокруг портала kz-imei.kz, через который граждане обязаны проходить платную «верификацию» IMEI-номеров смартфонов, чтобы их устройства не были заблокированы. Ранее сообщалось, что оператором системы является частная компания, зарегистрированная менее двух лет назад, не имеющая налоговых отчислений и связанная с несколькими другими частными структурами. Казахстанцы выражают возмущение тем, что государственная по сути функция — регистрация IMEI-устройств — фактически передана частной фирме. Возникают вопросы, на каком основании частная компания получает миллиарды тенге от импортеров и граждан, кто контролирует безопасность персональных данных и почему министерство искусственного интеллекта и цифрового развития не берет ответственность на себя.
Ранее КазТАГ сообщал, кто именно закрепил за ТОО «ATS Mediafon KZ» право взимать оплату за верификацию смартфонов.