В Перми второй раз выставили на продажу бывшее здание психбольницы

Корпорация развития Пермского края 1 ноября выставила на аукцион бывший корпус психиатрической больницы по адресу ул. Революции, 56Д, а также земельный участок под ним.

Источник: Авито

Информация об этом размещена на электронной торговой площадке «Фабрикант». Нежилое пятиэтажное здание площадью 2,6 тыс. кв. м. расположено на участке площадью 1,4 тыс. кв. м. Целевое использование — реализация инвестпроектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Бывшее здание психбольницы выставляется на продажу уже второй раз. Летом 2025 года его продавало Пермское агентство инвестиционного кредитования (ПАИЖК) за 140,5 млн руб. После присоединения ПАИЖК к корпорации развития Пермского края был объявлен новый аукцион. Стартовая цена осталась прежней — 140,5 млн руб. Заявки принимаются до 27 ноября, итоги торгов будут подведены 8 декабря.