В Перми второй раз выставили на продажу бывшее здание психбольницы

Бывшее здание психбольницы выставляется на продажу уже второй раз. Летом 2025 года его продавало Пермское агентство инвестиционного кредитования (ПАИЖК) за 140,5 млн руб. После присоединения ПАИЖК к корпорации развития Пермского края был объявлен новый аукцион. Стартовая цена осталась прежней — 140,5 млн руб. Заявки принимаются до 27 ноября, итоги торгов будут подведены 8 декабря.