Щиту перегонного тоннеля станции метро «Театральная» в Самаре осталось пройти 126 метров

В министерстве строительства Самарской области рассказали, как идут работы на станции метро «Театральной».

Источник: Комсомольская правда

В министерстве строительства Самарской области рассказали последние новости со строительства станции метро «Театральная». Щит правого перегонного тоннеля прошел 1460 метров из 1586, ему осталось пройти еще 126 метров, говорится в телеграм-канале министерства.

«Финальный рывок впереди, скоро ТПМК “Самара” [тоннелепроходческий механизированный комплекс, — прим. ред “КП-Самара”] завершит проходку», — говорится в сообщении.

Кроме того, на стройке смонтировали 1043 кольца тоннеля из 1133. Осталось смонтировать 90 колец.

Напомним, строители рассчитывают, что эти работы завершат до начала зимы. В эксплуатацию «Театральную» собираются ввести в 2027 году. В середине октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в планах на ближайшие 10 лет есть строительство пяти новых станций метро.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
