Щиту перегонного тоннеля станции метро «Театральная» в Самаре осталось пройти 126 метров

Напомним, строители рассчитывают, что эти работы завершат до начала зимы. В эксплуатацию «Театральную» собираются ввести в 2027 году. В середине октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в планах на ближайшие 10 лет есть строительство пяти новых станций метро.