Губернатор Денис Паслер рассказал о готовности дорожников к работе зимой

В Свердловской области дорожники начали подготовку техники к зимней работе. О том, как регион встретит зимний сезон, губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал в своем тг-канале.
— Всего в региональном парке — 687 единиц техники для уборки снега: из них 270 комбинированных дорожных машин, 109 автогрейдеров, 120 автомобилей с отвалом, 80 погрузчиков, 58 тракторов, 50 единиц другой техники, — написал Денис Паслер.
При этом на дорогах региона установлено 57 комплексных постов дорожного контроля. В них входят видеокомплекс и автоматическая метеостанция.
— Они фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части, ведут фотофиксацию дорожной ситуации, а также выдают прогноз погоды на 48 часов, — написал губернатор Свердловской области.
А для противогололедной обработки дорог на Среднем Урале уже заготовлено 80,2 тысячи кубометров пескосоляной смеси. С запасом подготовлен и реагент «Бионорд», который используют в крепкие морозы, чтобы бороться со льдом.
— Делаем все для решения актуальной сезонной задачи — оперативного реагирования на неблагоприятные погодные условия и ликвидацию их последствий, — написал Денис Паслер.