В Павловске Воронежской области собираются построить новые очистные сооружения

Реализация проекта позволит сократить выброс загрязняющих веществ в Дон.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области началось финансирование и строительство новых очистных сооружений в городе Павловске. Их производительность составит 11 200 кубометров в сутки. Предварительный срок реализации проекта — середина 2028 года.

В Министерстве ЖКХ региона заметили, что эта проблема — одна из самых ресурсоемких и финансово затратных. Некорректная работа очистных сооружений приводит к загрязнению малых рек и бассейна Дона. По оценкам специалистов на решение вопроса необходимы инвестиций в размере десятков миллиардов рублей.

Глава ведомства Евгений Бажанов сообщил, что Министерство обратилось к Агентству стратегических инициатив с просьбой оказать содействие в включении воронежских объектов в федеральную программу, которая пока ориентирована на крупные сооружения первой категории.