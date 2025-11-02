В Павловске Воронежской области собираются построить новые очистные сооружения

В Министерстве ЖКХ региона заметили, что эта проблема — одна из самых ресурсоемких и финансово затратных. Некорректная работа очистных сооружений приводит к загрязнению малых рек и бассейна Дона. По оценкам специалистов на решение вопроса необходимы инвестиций в размере десятков миллиардов рублей.