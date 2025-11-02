Экс-премьер: Молдова превратилась в импортера сельхозпродукции

Он отметил, что ситуацию необходимо детально изучить «и представить реальную ситуацию, а не подпевать некомпетентности правительства».
«Говоря о сельском хозяйстве, да, это сложная сфера. Но если посмотреть на цифры, ситуация выглядит так: у нас экспорт сельскохозяйственной продукции был в три раза больше импорта. Теперь мы стали чистыми импортерами, то есть импортируем больше, чем экспортируем. Мы всегда были крупными экспортерами масла, например, подсолнечного. В третьем квартале мы стали чистыми импортерами подсолнечного масла», — сказал Филат.
Он также отметил, что именно в Молдове, а не на Украине, где идет военный конфликт, с рынка исчезли многие продукты.
«У нас же многие продукты, молочные и другие, исчезли с рынка не из-за войны, а из-за непонимания и отсутствия необходимой поддержки в критические для этого сектора моменты», — уточнил экс-премьер.
Политик заметил, что никто не оспаривает важность привлечения инвестиций и наращивания экспорта, однако в молдавской экономике необходимо навести элементарный порядок.
«В первую очередь нужно навести порядок у себя и направить все имеющиеся у нас действия и ресурсы на восстановление экономики. Это также касается либерализации экономики. То, что у нас есть сейчас, — это деятельность, называемая экономической, но скована со всех сторон: с точки зрения налогообложения, давления со стороны контролирующих органов, и здесь я имею в виду не только полицию, а также из-за ряда барьеров на пути внутренней и внешней торговли. И, конечно, речь идет также о направлении государственной помощи в виде субсидий в те области, которые составляют основу этого общества», — подчеркнул Филат.
По словам политика, Молдове нужно наверстывать упущенное, «и это гораздо сложнее».