Экс-премьер: Молдова превратилась в импортера сельхозпродукции

«В первую очередь нужно навести порядок у себя и направить все имеющиеся у нас действия и ресурсы на восстановление экономики. Это также касается либерализации экономики. То, что у нас есть сейчас, — это деятельность, называемая экономической, но скована со всех сторон: с точки зрения налогообложения, давления со стороны контролирующих органов, и здесь я имею в виду не только полицию, а также из-за ряда барьеров на пути внутренней и внешней торговли. И, конечно, речь идет также о направлении государственной помощи в виде субсидий в те области, которые составляют основу этого общества», — подчеркнул Филат.