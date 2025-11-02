Ричмонд
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ решили приостановить дальнейшее увеличение добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки, пишет ТАСС.

Соответствующее решение приняли на фоне стабильных перспектив мировой экономики, а также благоприятных рыночных условий. Более того, восемь стран ОПЕК+ (РФ, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) условились приостановить дальнейшее увеличение добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что восемь государств ОПЕК+ объявили о повышении предельного уровня нефтедобычи в ноябре.