ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки

Соответствующее решение приняли на фоне стабильных перспектив мировой экономики, а также благоприятных рыночных условий. Более того, восемь стран ОПЕК+ (РФ, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) условились приостановить дальнейшее увеличение добычи нефти в первом квартале 2026 года.