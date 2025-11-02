Страны ОПЕК обновили план по добыче нефти

Решение ОПЕК+ о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, которое вступит в силу в декабре 2025 года, продолжает реализацию плана, объявленного в апреле 2023 года. Россия, являясь участником соглашения, в последние месяцы постепенно наращивала добычу нефти и в сентябре приблизилась к выполнению своей квоты в 9,415 миллиона баррелей в сутки, получив разрешение на увеличение объемов производства в рамках обновленного графика компенсаций ОПЕК+.