Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Восьмерка» ОПЕК+ анонсировали паузу в наращивании добычи нефти

Страны ОПЕК+ решили приостановить увеличение производства нефти после декабря 2025 года. Это следует из пресс-релиза по итогу встречи.

Приостановка увеличения производства начнется после декабря 2025 года, указано в пресс-релизе.

Страны ОПЕК+ решили приостановить увеличение производства нефти после декабря 2025 года. Это следует из пресс-релиза по итогу встречи.

«После декабря, в связи с сезонностью, восемь стран также решили приостановить увеличение производства в январе, феврале и марте 2026 года, как указано в таблице ниже», — указано в пресс-релизе. Он опубликован на официальном сайте организации.

Ранее в рамках этой же встречи, страны ОПЕК+ решили обновить план по добыче нефти. Он будет скорректирован на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Сама корректировка произойдет в декабре, после которого и произойдет временная пауза в наращивании добычи нефти.