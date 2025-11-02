«Восьмерка» ОПЕК+ анонсировали паузу в наращивании добычи нефти

Ранее в рамках этой же встречи, страны ОПЕК+ решили обновить план по добыче нефти. Он будет скорректирован на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Сама корректировка произойдет в декабре, после которого и произойдет временная пауза в наращивании добычи нефти.