Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз технической серы

Введение запрета на вывоз технической серы из России последовало после того, как Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций установил эмбарго на импорт серы и других ключевых минеральных сырьевых товаров в Россию. Мера российского правительства направлена на компенсацию сокращения доступа к зарубежным источникам сырья и обеспечение стабильного функционирования отечественного производства минеральных удобрений, критически важного для продовольственной безопасности страны.