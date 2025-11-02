Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз технической серы

Кабмин ввел временный мораторий на вывоз технической серы.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны технической серы. Эта мера введена для стабилизации внутреннего рынка сырья, необходимого для производства минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
«В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что решение позволит сохранить действующие объемы производства минеральных удобрений и обеспечить продовольственную безопасность страны. Вместе с тем, введенные ограничения не затронут поставки технической серы в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Также исключения сделаны для вывоза серы в рамках оказания гуманитарной помощи, международных транзитных перевозок и для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.
Введение запрета на вывоз технической серы из России последовало после того, как Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций установил эмбарго на импорт серы и других ключевых минеральных сырьевых товаров в Россию. Мера российского правительства направлена на компенсацию сокращения доступа к зарубежным источникам сырья и обеспечение стабильного функционирования отечественного производства минеральных удобрений, критически важного для продовольственной безопасности страны.