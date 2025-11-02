Ричмонд
Правительство России временно запретило экспорт технической серы

Ограничение будет действовать по 31 декабря 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт технической серы, которая является критически важным сырьем при производстве минудобрений, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.

«Ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что это стабилизирует отгрузки сырья на внутренний рынок, сохранит действующие объемы производства минудобрений и обеспечит продовольственную безопасность страны. Сообщается, что запрет будет действовать до конца года.

При этом поставок сырья в страны-члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию это ограничение не коснется. Серу также разрешено отправлять за рубеж с целью гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения работы организаций РФ на архипелаге Шпицберген, говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что внутренний рынок РФ полностью удовлетворен в плане поставок нефтепродуктов. По его словам, с этой целью правительство Российской Федерации приняло решение о временном запрете на экспорт бензина и отменило ввозные таможенные пошлины на нефтепродукты.

