Правительство России временно запретило экспорт технической серы

При этом поставок сырья в страны-члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию это ограничение не коснется. Серу также разрешено отправлять за рубеж с целью гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения работы организаций РФ на архипелаге Шпицберген, говорится в сообщении.