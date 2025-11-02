Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повышает риски для авиаперелётов

Приостановка работы федерального правительства привела к острой нехватке авиадиспетчеров в США, что создаёт серьёзные риски для воздушного транспорта. Об этом заявил министр транспорта и исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, около 13 тысяч диспетчеров уже несколько недель работают без зарплаты, что вызывает у них сильный стресс. Многие вынуждены искать способы прокормить семьи и поэтому не выходят на смены.
«Увеличивает ли это риски в системе? Конечно, да. Но мы всегда управляем этим. Мы не хотим аварий. Мы хотим, чтобы люди перемещались безопасно, поэтому будем замедлять или даже останавливать движение, если сочтём, что не сможем гарантировать безопасность перелётов», — рассказал Даффи.
Он также заверил, что увольнять диспетчеров не планируется.
«Им нужна поддержка, им нужны деньги, им нужна зарплата. Их не нужно увольнять», — подчеркнул министр.
Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что почти половина ключевых центров управления воздушным движением страны испытывает дефицит персонала из-за продолжающегося шатдауна.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты из-за шатдауна будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно.