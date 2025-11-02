Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повышает риски для авиаперелётов

Около 13 тысяч авиадиспетчеров работают без зарплаты уже в течение нескольких недель.

Источник: Аргументы и факты

Приостановка работы федерального правительства привела к острой нехватке авиадиспетчеров в США, что создаёт серьёзные риски для воздушного транспорта. Об этом заявил министр транспорта и исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, около 13 тысяч диспетчеров уже несколько недель работают без зарплаты, что вызывает у них сильный стресс. Многие вынуждены искать способы прокормить семьи и поэтому не выходят на смены.

«Увеличивает ли это риски в системе? Конечно, да. Но мы всегда управляем этим. Мы не хотим аварий. Мы хотим, чтобы люди перемещались безопасно, поэтому будем замедлять или даже останавливать движение, если сочтём, что не сможем гарантировать безопасность перелётов», — рассказал Даффи.

Он также заверил, что увольнять диспетчеров не планируется.

«Им нужна поддержка, им нужны деньги, им нужна зарплата. Их не нужно увольнять», — подчеркнул министр.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что почти половина ключевых центров управления воздушным движением страны испытывает дефицит персонала из-за продолжающегося шатдауна.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты из-за шатдауна будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше