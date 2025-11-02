На первом месте — человек. Глава Нацбанка о ключевых приоритетах программы соцэкономразвития до 2030 года

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка и руководитель рабочей группы по доработке проекта программы социально-экономического развития до 2030 года Роман Головченко рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» о ключевых приоритетах программы соцэкономразвития до 2030 года, сообщает БЕЛТА.
«Одна из самых сложных задач в любом прогнозировании — сделать так, чтобы программа была вертикализирована, или, как говорят, каскадирована, чтобы верхнеуровневые приоритеты раскрывались через задачи, цели и механизмы их реализации и завершались системой оценки достижимости того или иного параметра. Здесь на первое место мы все-таки ставим человека. Это, во-первых, улучшение демографической ситуации, которая является серьезным вызовом для экономики. Второе направление — развитие человеческого потенциала», — отметил Роман Головченко.
Демографический блок связан со здоровьем населения, рождаемостью, планированием. «Поддержка семей с детьми, на наш взгляд, должна играть ключевую роль. Потому что главная наша ценность — это трудовые ресурсы. Перелом складывающихся негативных демографических тенденций, на наш взгляд, должен стать одной из ключевых задач», — подчеркнул глава Нацбанка.
Мир вокруг очень быстро меняется, и новые технологии появляются крайне быстро, обратил внимание он. «Взять тот же самый искусственный интеллект, насколько быстро он развивается и насколько быстрыми темпами развивается цифровая экономика и ее вклад в общеэкономическое развитие. Все это невозможно делать без подготовки человека не только к жизни, но и к работе в этом мире. Поэтому фокус на практико-ориентированное образование, повышение профессиональной компоненты в образовании тоже очень важен. Об этом говорили многие члены рабочей группы. Модернизация нашей системы образования тоже заложена в программе», — поделился Роман Головченко.
Руководитель рабочей группы подчеркнул, что никуда не уйти от повышения конкурентоспособности и уровня технологичности нашей экономики. «Я вижу ключевым приоритетом рост затрат на науку и разработки. К сожалению, пока мы еще не достигли оптимального уровня, и здесь речь не только о бюджетных инвестициях в науку, здесь речь о выращивании, взращивании инновационно активных предприятий. То есть тех, которые непосредственно на производстве делают инновации, внедряют их в производство и получают добавленную стоимость, — сказал он. — Государство должно не просто поставить такие задачи, но и должно сделать привлекательным саму модель такой работы и создать необходимые стимулы».-0-
