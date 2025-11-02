На первом месте — человек. Глава Нацбанка о ключевых приоритетах программы соцэкономразвития до 2030 года

Руководитель рабочей группы подчеркнул, что никуда не уйти от повышения конкурентоспособности и уровня технологичности нашей экономики. «Я вижу ключевым приоритетом рост затрат на науку и разработки. К сожалению, пока мы еще не достигли оптимального уровня, и здесь речь не только о бюджетных инвестициях в науку, здесь речь о выращивании, взращивании инновационно активных предприятий. То есть тех, которые непосредственно на производстве делают инновации, внедряют их в производство и получают добавленную стоимость, — сказал он. — Государство должно не просто поставить такие задачи, но и должно сделать привлекательным саму модель такой работы и создать необходимые стимулы».-0-