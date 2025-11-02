Изменится ли ставка рефинансирования в этом году, рассказал Головченко

Ставка рефинансирования в первую очередь используется для того, чтобы влиять на инфляционные процессы. «Но на сегодняшний день, даже видя, что инфляция немного превышает целевой порог, мы объективно понимаем, что вклад именно монетарного компонента в это невысок. Поэтому сейчас какие-то резкие движения совершать в отношении ставки специалисты Национального банка не видят необходимости. Решение принимается коллегиально и на основе серьезного предварительного анализа на уровне экспертов, — обратил внимание глава Нацбанка. — В принципе, я считаю, что спред в 2−3% между уровнем инфляции и ставкой является оптимальным, такой у нас есть на сегодняшний день. Причин для того, чтобы задействовать этот инструмент, мы не видим».