Изменится ли ставка рефинансирования в этом году, рассказал Головченко

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Роман Головченко рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», изменится ли ставка рефинансирования в этом году, сообщает БЕЛТА.
Уровень ставки рефинансирования в 9,75% является оптимальным для нашей страны, считает Роман Головченко. «Ставка — один из ключевых инструментов управления денежно-кредитной политикой. Все центральные банки используют этот инструмент, если появляются те или иные негативные тенденции. Но на сегодняшний момент мы не видим тех причин, по которым стоило бы всерьез думать об увеличении ставки. Я подчеркиваю: это в настоящий момент», — отметил он.
Ставка рефинансирования в первую очередь используется для того, чтобы влиять на инфляционные процессы. «Но на сегодняшний день, даже видя, что инфляция немного превышает целевой порог, мы объективно понимаем, что вклад именно монетарного компонента в это невысок. Поэтому сейчас какие-то резкие движения совершать в отношении ставки специалисты Национального банка не видят необходимости. Решение принимается коллегиально и на основе серьезного предварительного анализа на уровне экспертов, — обратил внимание глава Нацбанка. — В принципе, я считаю, что спред в 2−3% между уровнем инфляции и ставкой является оптимальным, такой у нас есть на сегодняшний день. Причин для того, чтобы задействовать этот инструмент, мы не видим».
У Нацбанка есть большое количество других инструментов, которые можно использовать для управления теми или иными вопросами денежно-кредитной политики, не задействуя рычаг в виде ставки рефинансирования, резюмировал Роман Головченко.